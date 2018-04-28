В Москве стартовал мотомарш "Дороги победы"

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В российской столице стартовал мотомарш "Дороги победы". К байкерам из клуба "Ночные волки" присоединятся тысячи человек со всей России и других стран. Они проедут по Белоруссии, Польше, Словакии и Чехии, а 9 мая приедут в Берлин.

В Москве, по традиции, стартовал мотомарш "Дороги победы", посвящённый подвигу героев Великой Отечественной Войны. С каждым годом эта акция становится всё масштабнее, передает "ТВ Центр".

В этот раз к байкерам из клуба "Ночные волки" присоединятся тысячи человек со всей России и других стран. В субботу участники пробега приедут в Смоленскую область. Там они посетят мемориальный комплекс и почтут память павших солдат около Вечного огня. А после - проедут по местам воинской славы в Белоруссии, Польше, Словакии и Чехии.

За две недели мотоциклисты преодолеют более шести тысяч километров. Завершится заезд в Берлине 9 мая. Там, по традиции, байкеры пронесут знамя Победы и возложат цветы к подножию памятника Воину-освободителю.

"Мы возвращаем назад в Европу имя победителей. Возвращаем назад в Европу героев. На этой основе сейчас идет сплочение. И не только россиян. Но и европейцев. Вот это единственный пример, когда правда может сокрушить даже гигантскую ложь", - отметил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.