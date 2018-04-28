Песков: в США изумятся после прочтения доклада о "российском вмешательстве"

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если в США прочтут доклад о "вмешательстве" России в выборы, то будут изумлены и зададутся вопросом, откуда пошла эта истерика. Так он прокомментировал решение американского конгресса рассекретить доклад по предполагаемой роли России в победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Когда в США ознакомятся с докладом о "вмешательстве" России в выборы, то изумятся и зададутся вопросом, откуда пошла истерика. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали. Потому что если найдутся любознательные такие следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась", - отметил представитель Кремля.

Ранее конгресс США распространил рассекреченный доклад по якобы российскому вмешательству в выборы, согласно которому комитет палаты представителей по разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Дональда Трампа и Россией.

В пятницу появление доклада прокомментировал сам Трамп.

"Прекрасный доклад. Они не нашли никакого тайного сговора. Я так и знал. Никаких согласованных действий, ничего. Это охота на ведьм. Вот и все. Не было тайного сговора с Россией!", - заявил он.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса США.

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