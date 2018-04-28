В России вступил в силу штраф за остановку на "вафельнице"

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​В России 28 апреля вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Согласно им, водителей ждет наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой.

В России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые предусматривают наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой. Об этом сообщает РИА Новости.

20 октября 2017 года соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Регионы получили право наносить специальную (диагональную) дорожную разметку на особо сложных участках дорог. Речь идет о перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Ранее также запрещалось загораживать проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков, однако специальной разметки, обозначающей запрет, не было.

В марте сообщалось, что новые стандарты на российских дорогах начнут действовать с 1 июня 2018 года.