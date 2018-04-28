Медведев пригласил Обаму посмотреть на "порванную в клочья" экономику России

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев вспомнил о том, как экс-президент США Барак Обама обещал порвать экономику России в клочья. По его словам, бывшему хозяину Белого дома следует приехать и посмотреть на "эти клочья".

Председатель правительства России Дмитрий Медведев напомнил, что бывший президент США Барак Обама обещал порвать российскую экономику в клочья. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", - приводит слова Медведева ТАСС.

Также Медведев подчеркнул, что страна прошла стресс-тест после введения Западом санкций и смогла выработать инструменты ответного воздействия на них.

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