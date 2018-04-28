Путин: 2019-й станет в России Годом театра

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Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019-й в нашей стране Годом театра. Об этом он заявил на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Союза театральных деятелей (СТД) России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра.

"Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем. 2019 год объявим в России Годом театра", - сказал он.

"Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года", - отметил собеседник президента, передает "Интерфакс".

По словам Калягина, большое количество театров нуждается в капитальном ремонте.

"Много чего. И по образованию могли бы решить, и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить, потому что по России это действительно громадное подспорье для зрителей, для людей", - пояснил глава СТД.

В ответ Путин согласился проработать предложения Калягина.

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