Лавров призвал Иран и Турцию осудить агрессию Запада в Сирии

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Главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели переговоры. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом, а также трёхстороннее сотрудничество.

Ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом, а также трёхстороннее сотрудничество обсуждают в Москве главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу, сообщает "ТВ Центр".

В ходе переговоров стороны затронули тему совместного всеобъемлющего плана действий. Как отметил Лавров, Москва обеспокоена ситуацией, которая складывается вокруг иранской ядерной сделки. Ранее США пригрозили выйти из соглашения, что может привести к новым санкциям в отношении Тегерана.

Одной из главных тем встречи министров стала обстановка в Сирии. Представители стран-гарантов мирного процесса подчеркнули необходимость урегулирования кризиса путём диалога. Сергей Лавров призвал своих коллег осудить агрессию Запада.

"Пока мы с вами вместе создаём, строим, некоторые другие наши коллеги пытаются разрушить результаты совместных конструктивных усилий, не останавливаясь ни перед нарушением международного права, каковым была американо-британо-французская акция против Сирии 14 апреля. Инициаторы этой акции по сути дела своими действиями подтвердили, что для них заявления в поддержку суверенитета независимости и территориальной целостности САР - лишь слова", - рассказал глава МИД России.