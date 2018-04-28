Глава МИД Турции жестко отреагировал на слова Помпео о покупке Анкарой С-400

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу жёстко отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который выразил обеспокоенность из-за желания Анкары приобрести российские зенитные комплексы С-400. Встреча дипломатов прошла на полях саммита НАТО в Брюсселе.

В пятницу глава МИД Турции жёстко отреагировал на провокационное заявление госсекретаря США Майка Помпео. Вашингтон выразил обеспокоенность из-за желания Анкары приобрести российские зенитные комплексы С-400, информирует "ТВ Центр".

Встреча дипломатов проходила на полях саммита НАТО в Брюсселе. Перед началом заседания новый глава Госдепа заставил своего турецкого коллегу долго ждать в коридоре. Затем в ходе встречи Помпео открыто призвал Анкару пересмотреть сделку с Россией.

Ранее Вашингтон пригрозил, что это соглашение негативно скажется на поставках Турции истребителей F-35. Чавушоглу ответил, что "Анкара не приемлет язык санкций по вопросам поставок С-400".

"С Турцией так разговаривать нельзя", - подчеркнул он.