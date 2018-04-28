Медведев: иностранные инвесторы заинтересованы в российском рынке

Теги: медведев Экономика бизнес

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев заявил, что иностранные инвесторы заинтересованы в российском рынке, несмотря на санкции. По его словам, Россия открыта для сотрудничества и готова обеспечить стабильные условия для развития.

Иностранные инвесторы заинтересованы в российском рынке, несмотря на санкции. Новые заявки рассмотрела в субботу правительственная комиссия во главе с Дмитрием Медведевым, сообщает "ТВ Центр".

В ходе заседания премьер-министр заявил, что Россия открыта для сотрудничества и готова обеспечить стабильные условия для развития. Дмитрий Медведев подчеркнул, что это долгосрочная стратегия. За последние три года в российскую экономику привлечено более 16 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

"Интерес к российским стратегическим компаниям со стороны зарубежных инвесторов не уменьшается. Такой интерес проявляют и компании из Европы, и с Арабского Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, конечно, значительно чаще такие бизнесмены оказываются более внимательными и дальновидными, чем политики ряда государств", - отметил Дмитрий Медведев.