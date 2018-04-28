В Жулебино завершаются отделочные работы в храме в честь Сретения Господня

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В храме в честь Сретения Господня в Жулебино завершаются отделочные работы. Площадку проинспектировал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин.

В районе Жулебино завершаются отделочные работы в храме в честь Сретения Господня. Площадку в субботу проинспектировал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Храм возвели в классическом стиле по индивидуальному проекту. Он является самым большим в Юго-Восточном Округе. В новой церкви предусмотрен зал для фортепианных концертов. В алтарной части храма ведутся работы по устройству каменного пола. В ближайшее время начнут монтировать кровлю.