15:13, 28 апреля 2018

В Жулебино завершаются отделочные работы в храме в честь Сретения Господня

Теги:  Москва  ресин  храм

В храме в честь Сретения Господня в Жулебино завершаются отделочные работы. Площадку проинспектировал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин.

В районе Жулебино завершаются отделочные работы в храме в честь Сретения Господня. Площадку в субботу проинспектировал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр"

Храм возвели в классическом стиле по индивидуальному проекту. Он является самым большим в Юго-Восточном Округе. В новой церкви предусмотрен зал для фортепианных концертов. В алтарной части храма ведутся работы по устройству каменного пола. В ближайшее время начнут монтировать кровлю. 

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