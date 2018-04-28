Путин подписал указ о проведении Года театра в России

Теги: Общество путин театр

В 2019 году в России будет проведен Год театра. Соответствующий указ подписал президент нашей страны Владимир Путин. Теперь кабмин должен до 1 июня 2018 года образовать организационный комитет по проведению Года театра и утвердить его состав.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в 2019-м Года театра. Документ опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится, что Год театра будет проведен "в целях дальнейшего развития театрального искусства".

В связи с этим правительство России должно до 1 июня 2018 года образовать организационный комитет по проведению Года театра и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года театра", - отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее глава государства поддержал идею объявить 2019-й в нашей стране Годом театра. Об этом он заявил на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным. Он рассказал президенту, что большое количество театров нуждается в капитальном ремонте.