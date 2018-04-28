МЧС предупредило москвичей о грозе 28 апреля

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​В Москву в субботу придут гроза и сильный ветер. Порывы достигнут 17 метров в секунду, рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС.

В Москве 28 апреля ожидается гроза с дождем и сильный ветер, порывы которого достигнут 17 метров в секунду, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

В связи с этим в МЧС призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, там подчеркнули, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Если человек находится на улице, то он должен обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.