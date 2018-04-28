Россия, Турция и Иран призвали мир помочь Сирии "во благо всех сирийцев"

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Россия, Турция и Иран призвали ООН и мировое сообщество оказать помощь Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран. Москва, Тегеран и Анкара продолжат предпринимать усилия по защите мирных граждан и улучшению гуманитарного состояния в САР.

Главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве.

"[Главы МИД России, Ирана и Турции] обратились с просьбой к международному сообществу и прежде всего ООН и ее гуманитарным органам оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев, в том числе путем разминирования, восстановления ключевой инфраструктуры страны, экономически и социальных возможностей, а также путем сохранения исторического наследия", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте иранского МИД, передает РИА Новости.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Москва, Тегеран и Анкара продолжат предпринимать усилия по защите мирных граждан и улучшению гуманитарного состояния в Сирии.

Лавров, Зариф и Чавушоглу провели переговоры в Москве в субботу. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом, а также трёхстороннее сотрудничество. Одной из главных тем встречи министров стала обстановка в Сирии. Представители стран-гарантов мирного процесса подчеркнули необходимость урегулирования кризиса путём диалога.