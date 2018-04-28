Женщина получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
На западе Донецка местная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Огонь велся со стороны подконтрольной украинским властям Марьинки с применением АГС.
Украинские силовики обстреляли запад Донецка. В результате ранения получила мирная жительница, передает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на главу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.
По его словам, в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница 1942 года рождения. Она проживает в Петровском районе города.
Огонь велся со стороны подконтрольной украинским властям Марьинки с применением АГС. Было сделано 15 выстрелов. Также в момент приезда скорой помощи ВСУ открыли снайперский огонь по месту происшествия.
В СЦКК сообщили, что пострадавшая доставлена в Донецкую городскую больницу №14 с осколочными ранениями предплечья и коленного сустава.
Новости по теме Украинский кризис
-
28 апреля 2018
На Украине обвинили Россию в осквернении памятника жертвам Холокоста
-
28 апреля 2018
Депутат Рады потребовал отобрать у России Крымский мост
-
27 апреля 2018
Грузинский наемник рассказал о причастности Парубия к трагедии 2 мая в Одессе
-
26 апреля 2018
Экс-премьер Украины Азаров считает несправедливым суд над Януковичем