17:09, 28 апреля 2018

Трамп рассказал о работе над местом и временем встречи с Ким Чен Ыном

Теги:  В мире  кндр  япония  трамп  южная корея

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры обсудили возможные дату и место проведения в скором времени американо-северокорейского саммита.

Американский президент Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином дату и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

"Только провел продолжительный и конструктивный разговор с президентом Южной Кореи Муном. Все идет хорошо, время и место встречи с [лидером] Северной Кореи утверждаются. Также переговорил с премьер-министром Японии Абэ, проинформировав его о ведущихся переговорах", - написал Трамп.

До этого Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном, возможно, состоится "в начале июня или даже раньше". Также он обращал внимание на то, что северокорейская сторона заинтересована в проведении встречи "как можно скорее".

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