Трамп рассказал о работе над местом и временем встречи с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры обсудили возможные дату и место проведения в скором времени американо-северокорейского саммита.

Американский президент Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином дату и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

"Только провел продолжительный и конструктивный разговор с президентом Южной Кореи Муном. Все идет хорошо, время и место встречи с [лидером] Северной Кореи утверждаются. Также переговорил с премьер-министром Японии Абэ, проинформировав его о ведущихся переговорах", - написал Трамп.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

До этого Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном, возможно, состоится "в начале июня или даже раньше". Также он обращал внимание на то, что северокорейская сторона заинтересована в проведении встречи "как можно скорее".

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