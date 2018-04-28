Мэрия предупредила москвичей о приближающейся грозе

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В ближайшие часы в Москву придут гроза и сильный ветер, предупредили в мэрии города. Такая погода сохранится до вечера, 28 апреля. Температура воздуха, при этом, составит 15–17 градусов.

В Москве в субботу в ближайшие часы ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Эта погода сохранится до вечера, 28 апреля. Температура воздуха составит 15–17 градусов.

"В связи со шквалистым ветром пешеходов просят быть внимательнее, не укрываться от стихии под деревьями и шаткими рекламными конструкциями, а водителей — парковать автомобили в гараже или на открытых площадках", - говорится в сообщении.

Также в мэрии напомнили, что в течение дня в городе возможно падение веток и шатких конструкций. Такая погода считается неблагоприятной и для проведения высотных и строительно-монтажных работ.

"В выходные ветер стихнет. 29 и 30 апреля, а также 1 мая в Москве будет моросить дождь. Столбик термометра поднимется до 20–25 градусов. А 2 мая выглянет долгожданное солнце и воздух прогреется до 26 градусов", - подчеркнули в мэрии.

Ранее о неблагоприятных погодных условиях в столице предупредили в МЧС.