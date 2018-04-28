Москва запретила ряду литовских политиков въезд в Россию

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В МИД России отреагировали на принятие в Литве так называемого "списка Магнитского". Ведомство сообщило, что в ответ на этот шаг Вильнюса вынуждено ввести запрет на въезд в Россию "наиболее враждебно настроенным" гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов.

Российская сторона не привыкла оставаться в долгу у партнеров "в связи с их провокационными действиями". Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с принятием в Литве аналога американского "закона Магнитского".

"В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов", - отметили на Смоленской площади.

В ведомстве напомнили, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Литвы в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии.

В феврале другая прибалтийская страна Латвия запретила въезд 49 иностранным лицам по "списку Магнитского".

Основные положения так называемого "закона Магнитского" гласят, что в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.