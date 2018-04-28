Правящая партия Армении отказалась выдвигать кандидата на пост премьера

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Правящая Республиканская партия не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра Армении. По словам члена политического объединения Эдуарда Шармазанова, партия стремиться избежать конфронтации и дестабилизации страны.

В Армении правящая Республиканская партия не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

Представители партии проводили встречу с экс-премьером Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном.

"Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение", - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, тем самым партия стремиться избежать конфронтации и дестабилизации страны.

1 мая в Армении назовут имя нового премьера страны.

23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Это произошло под давлением массовых выступлений оппозиции. Однако митинги и шествия в Ереване и других городах страны продолжились, ситуация в стране остается напряженной.

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