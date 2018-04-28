В Финляндии неизвестный обстрелял полицейских

Теги: полиция финляндия Происшествие

​В Финляндии в местечке Лемпяяля неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Двое сотрудников правопорядка ранены. Сам нападавший убит.

Двое полицейских получили ранения в результате нападения неизвестного в местечке Лемпяяля в общине Пирканмаа на западе Финляндии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент начался с того, что полиция остановила вызвавшую у них подозрения машину. После этого водитель попытался сбежать, однако стражи порядка бросились в погоню. После нескольких километров преследования полиция блокировала автомобиль.

В результате мужчина начал стрелять по полицейским. Двое из них также открыли огонь по стрелявшему, из-за чего он скончался. Ранения, которые получили стражи порядка, не угрожают их жизни.

Расследованием инцидента занимается Центральная криминальная полиция и Генпрокуратура страны.