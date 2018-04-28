ФБР допросила Емельяненко

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Российский боец ММА Федор Емельяненко за несколько дней до поединка с Фрэнком Миром провел беседу с агентами ФБР. Это произошло в его гостиничном номере. Емельяненко может быть свидетелем по делу главы компании Affliction Entertainment Майкла Коэна.

Агенты ФБР США встретились с российским бойцом ММА Федором Емельяненко. Это произошло за несколько дней до его поединка с Фрэнком Миром, передает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на The Telegraph.

Допрос проходил в гостиничном номере, в котором проживал 41-летний россиянин. Издание отмечает, что Емельяненко может быть свидетелем по делу Майкла Коэна – главы компании Affliction Entertainment, организовавшей бои без правил с 2008 по 2009 год.

Спортсмен подписывал с ней контракт по бою с Джошем Барнеттом. Однако тогда поединок не состоялся из-за найденного у американца допинга.

Бой Емельяненко с Миром пройдет в ночь на 29 апреля.