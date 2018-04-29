В результате пожара в Раменском районе Подмосковья пострадал человек
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В результате пожара в частном доме в Раменском районе Московской области пострадал один человек. Как сообщили в МЧС, в настоящее время возгорание ликвидировано.
В деревне Обухово Раменского районе Подмосковья произошел пожар в одном из частных домов. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях МЧС региона.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Раменский муниципальный район, деревне Обухово. Есть пострадавший", - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован.