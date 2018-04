Telegram перестал работать в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке

Пользователи Telegram в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке не могут подключиться к мессенджеру. Об этом сообщила команда Telegram в Twitter.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV