Telegram перестал работать в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке

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Пользователи мессенджера Telegram не могут подключиться к нему из-за масштабного отключения электричества в окрестностях Амстердама. Как сообщила команда мессенджера, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Сбой затронул пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также России и СНГ.

Пользователи Telegram в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке не могут подключиться к мессенджеру. Об этом сообщила команда Telegram в Twitter.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV — Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.

"Восстановительные работы проводятся после масштабного отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама, которое затронуло многие сервисы. Пользователи Telegram в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в России и СНГ в настоящее время не могут подключиться. Приносим извинения и будем информировать вас о ходе работ", - говорится в сообщении.