10:52, 29 апреля 2018

Telegram перестал работать в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке

Теги:  В мире  интернет  дуров  сбой

Пользователи мессенджера Telegram не могут подключиться к нему из-за масштабного отключения электричества в окрестностях Амстердама. Как сообщила команда мессенджера, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Сбой затронул пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также России и СНГ.

Пользователи Telegram в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке не могут подключиться к мессенджеру. Об этом сообщила команда Telegram в Twitter.

"Восстановительные работы проводятся после масштабного отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама, которое затронуло многие сервисы. Пользователи Telegram в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в России и СНГ в настоящее время не могут подключиться. Приносим извинения и будем информировать вас о ходе работ", - говорится в сообщении. 

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