Аэропорт Жуковский возобновил работу после инцидента с Ил-38

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Подмосковный аэропорт Жуковский возобновил работу после аварийной посадки самолёта Ил-38 ВМС Индии. ЧП произошло накануне вечером. За штурвалом воздушного судна находились российские пилоты. Перед самым приземлением они обнаружили критическую неисправность в системах самолёта. Благодаря слаженной работе экипажа удалось избежать катастрофы.

В "Жуковском" готовились к худшему, рассказал "ТВ Центр". Пилот заранее сообщил о неисправности. Единственный выход в такой нештатной ситуации – сажать самолет аварийно. Однако для этого нужно выработать топливо. Ил кружил над аэропортом больше часа. Пожарные полили взлетно-посадочную полосу пеной. В итоге – пусть и аварийная, но все же благополучная посадка.

По взлетно-посадочной полосе самолет катился на задних шасси. И лишь в момент остановки, как говорят летчики, лег на брюхо. На видео видно – передняя стойка действительно не вышла.

Дальний противолодочный Ил-38 называют "убийцей подводных кораблей". Самолет способен не только вести морскую разведку, но и атаковать противника. Боевая нагрузка: ракеты, торпеды и мины. В силу специфики летает Ил не высоко – всего на шести тысячах метров, но далеко. Он способен преодолеть почти 10 тысяч километров. Экипаж - семь человек.

На борту аварийно приземлившегося самолета находились еще четыре пассажира. Совершивший аварийную посадку борт построен в 1968 году. Сегодня машина эксплуатируется всего в двух странах – России и Индии. По некоторым данным, этот самолет индийских ВМС должен был проходить на заводе Ильюшина плановый ремонт.

Ряд СМИ сообщил, что за штурвалом во время испытательного полета находился российский пилот. В бортовом журнале 73-летнего Владимира Иринархова 18 уникальных посадок и взлетов в Антарктиде на Ил-76, боевое применение Ил-38, уникальный перелет через Атлантику. Накануне в Жуковском летчик не только спас жизни всех, находившихся на борту, но и сохранил машину. Ил подлежит восстановлению. Как говорят авиаторы: ветераны – летчик и самолет – в критической ситуации не подвели.

"ТВ Центр"