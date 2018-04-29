КНДР уже в мае закроет свой крупнейший ядерный полигон

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Северокорейский ядерный полигон в Пунгери закроется уже в мае. Об этом заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи. Глава КНДР подчеркнул, что потребность в ядерном оружии исчезнет совсем, если будет достигнуто соглашение с США.

Так называемый Дом Мира в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи, внутри висят двое часов. Сегодня у единой когда-то страны даже время разное, рассказал "ТВ Центр". Северокорейское отстает от южнокорейского на 30 минут. В ходе состоявшегося на этой неделе первого за 10 лет саммита между лидерами двух стран Ким Чен Ын отметил, что ему печально видеть эти двое часов и объявил о готовности вернуться к единому времени. В ходе встречи на самом высшем уровне стороны так же сверили часы по самым острым вопросам. Северокорейский лидер, еще недавно грозивший воспользоваться ядерным оружием, чтобы потопить Японию и превратить США в тьму и пепел, сделал заявления одно миролюбивее другого.

"Несмотря на мое противостояние с США, люди увидят, что я не тот человек, который может нанести ядерные удары по Южной Корее, Тихоокеанскому региону или Америке", - заявил Ким Чен Ын.

КНДР пообещала прекратить испытания и публично закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пхунгери уже в мае. А также допустить для проверки инспекторов из США.

"Как заявил Ким Чен Ын, если Северная Корея будет проводить регулярные встречи с Соединёнными Штатами, которые построены на обоюдном доверии и обещаниях закончить войну, тогда зачем нужно ядерное оружие? Оно лишь усложняет жизнь на Корейском полуострове", - отметил пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чан.

Северокорейский лидер заявил о готовности к диалогу с США и Японией в любое время. Южная Корея предлагает стать мостом в переговорах. Намечается и историческая встреча между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Американский президент заверил: США не играют в игры с КНДР.

"Думаю, у нас состоится встреча в ближайшие три или четыре недели, это будут очень важные переговоры. Обсудим ядерное разоружение Корейского полуострова. Денуклеаризацию. Да, денуклеаризацию! Посмотрим, как это будет. Я сделаю шаг навстречу во что бы то ни стало. Если не получится, то я просто уйду. Я не стану Джоном Керри – человеком, который заключил эту ужасную иранскую сделку. Просто ужасающую", - заявил Трамп.

По итогам уже состоявшегося межкорейского саммита, стороны выразили не только готовность добиваться полной денуклеаризации полуострова, но даже задумались об объединении Северной и Южной Корей.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"