В Армении в воскресенье возобновятся акции протеста

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Акции протеста в воскресенье возобновятся в Ереване. Двухдневный перерыв в митингах лидер оппозиции Никол Пашинян использовал для поездок по стране. За это время правящая Республиканская партия Армении решила не выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра.

Автопробег по Армении завершился. За два дня оппозиция посетила несколько городов, отметил "ТВ Центр". Провела митинги, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше населения страны.

"Мы готовы к переговорам и мы заинтересованы как можно скорее решить эти проблемы. И если есть сложности с тем или иным форматом – мы готовы напрямую вступить в переговоры со всеми депутатами Республиканской партии", - заявил лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян.

К переговорам готовы все фракции парламента. Ещё на встрече с президентом лидеры партий договорились действовать в рамках конституции.

"Политически сложная ситуация должна быть разрешена именно политическими способами. Почему? Потому что любые не политические способы разрешения, они представляют из себя очень опасный прецедент для будущего", - пояснил министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

Пока исторический опыт и национальное единство помогает народу Армении решать этот вопрос мирно с помощью диалога. Ни лозунгов, ни митингов. Два дня Ереван отдыхал от политической жизни. С центральной площади убрали сцену, а местные власти поручили коммунальщикам ликвидировать последствия протестов.

Вместо митингующих в эти выходные на центральной площади появились туристы. На работу снова вышли таксисты. В эти дни они просто не могли проехать и нескольких кварталов. Сейчас от аэропорта до центра не больше получаса.

В воскресенье митинги и шествия возобновятся. С 12:00 до 16:00 оппозиция собирается перекрыть движение. Город ждёт развязки политических событий. Нового премьера могут выбрать уже 1 мая. До этого момента оппозиция уходить с улиц не собирается.

Никита Васильев, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, "ТВ Центр", Ереван, Армения