В Ульяновской области из-за ливня парализовало движение на дорогах
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Ульяновская область приходит в себя после мощного ливня. Осадки в регионе не прекращались более суток.
Движение на дорогах парализовало. Автомобили с трудом преодолевали потоки воды, рассказал "ТВ Центр". Местами стихия даже промыла асфальт. Коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы.
Шквалистый ветер и сильные дожди обрушились и на соседнюю Самарскую область. Есть пострадавшие. В Тольятти из-за обильных осадков оказались подтопленными целые районы. Ливнёвки просто не справлялись с таким количеством воды.