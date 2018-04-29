В Москве провели проверку летних кафе и открытых веранд
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В Москве с открытием сезона провели рейд по летним кафе. Сотрудники госинспекции по недвижимости проверили столичные заведения, которые находятся в парках, а также на открытых верандах и крышах зданий.
Уже выявлены первые нарушения, отметил "ТВ Центр". В основном это несоответствие схемам расположения объектов. С начала апреля в Москве открылись около 300 летних кафе. Всего же в этом году будут работать более двух с половиной тысяч таких заведений.