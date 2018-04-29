Путин поздравил с юбилеем ЦСКА

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Юбилей отмечает Центральный спортивный клуб армии. Вот уже 95 лет он воспитывает атлетов, имена которых знает весь мир. В копилке легендарного ЦСКА около 1400 олимпийских медалей, целый список мировых рекордов и побед на самых престижных соревнованиях. Выдающиеся достижения армейцев в поздравительной телеграмме отметил Владимир Путин.

На дорожках – армейская элита стран СНГ. Эти ребята, вероятно, не помнят, но их наставники свою спортивную карьеру начинали именно здесь – в ЦСКА, рассказал "ТВ Центр". Чемпионат дружественных армий в этом году совпал с 95-летним юбилеем клуба.

Впервые о клубе Армий страна услышала в 1923 году. По приказу Реввоенсовета в парке Сокольники отстроили новую спортивную базу – с беговой дорожкой, секторами для метания и прыжков, зрительскими трибунами. Неподалеку расположились конюшни. А чуть позже появился и лыжный комплекс. Отсюда и пошли неформальные ироничные прозвища игроков ЦСКА – "кони" или "лыжники".

В годы войны спортивную форму пришлось сменить на строевую, а красно-синие звезды – неизменный символ ЦСКА – на золотые, погонные. Недавние кумиры болельщиков уходили на фронт. Легендарные кони маршалов Будёного, Рокосовского и Жукова, кстати, тоже в прошлом спортсмены – были воспитаны армейскими наездниками.

С этого момента для команд ЦСКА началось в прямом смысле слова золотое время. Мюнхен, Олимпийские игры 1972 года, баскетбольный финал СССР-США. До конца игры 3 секунды, советская сборная проигрывает 49-50.

"3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа", - сказал голос комментатора трансляции.

В том же 72-м году стартовала знаменитая серия встреч хоккейных сборных СССР и Канады. В первом же матче канадцы потерпели поражение 3:7 на собственном льду. А знаменитый бросок Харламова на игре в Квебеке до сих пор называют "голом для гурманов".

"ЦСКА – это бренд. Любимый защитник, конечно, Сергей Бабинов – ЦСКА, любимый нападающий – Владимир Петров. Владислав Третьяк – это любимый вратарь", - рассказал заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных сил Белоруссии Евгений Гаворник.

На соседней ледовой арене шли тренировки по фигурному катанию. Татьяна Тарасова – тогда еще молодой тренер – ставила для нашей пары олимпийскую программу.

"Я разговора между вами никакого на медленной части не вижу, вообще. Там поворот – к нему. Для кого ты делаешь – для него. Повернись к нему, посмотри ему в глаза. Сейчас будет музыка", - говорила спортсменам Тарасова.

Ирина Роднина и Александр Зайцев одержали историческую победу на Олипиаде-80. Вместе с фигуристкой слёзы тогда не могла сдержать вся страна.

На играх в Сочи за сборную России выступали 60 армейцев. В числе призёров: фигуристы Аделина Сотникова и Евгений Плющенко, бобслеисты Александр Зубков и Дмитрий Труненков. Три золотых медали в шорт-треке принес нашей команде совсем уж необычный представитель ЦСКА – недавний гражданин Южной Кореи Виктор Ан.

"Хочу пожелать моему любимому клубу, конечно, спортивных результатов, развивать спортивную инфраструктуру и бить рекорды", - сказала первый заместитель начальника ФАУ Минобороны России ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

От Калининграда до Владивостока, от Североморска до Севастополя – сегодня сеть спортивных объектов ЦСКА окутала почти всю Россию. 67 видов спорта и более 15000 воспитанников – целая дивизия армейского клуба. Лучших из лучших на этой неделе наградили на одной из столичных концертных площадок. Советские хиты в современной аранжировке как напоминание: в свои 95 ЦСКА, чеканя шаг, продолжает идти в ногу со временем.

Анна Пешехонова, Сергей Сенченков, "ТВ Центр"