В Telegram сообщили о восстановлении работы мессенджера

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Инженеры Telegram работают над восстановлением оборудования после сбоя. Как сообщила команда мессенджера, доступ к сервису начал восстанавливаться в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Подача электроэнергии восстановлена.

Доступ к Telegram начал восстанавливаться. Подача электроэнергии возобновлена. Об этом сообщила команда мессенджера в Twitter.

Our Eurocluster finally got the power back. All engineers are on deck working hard to restore the equipment after the outage. Telegram is coming back to the affected users in Europe, Middle East and the CIS. Please hang on! — Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.

"Теперь наш Еврокластер снова получает электроэнергию. Все инженеры работают на месте, чтобы восстановить оборудование после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ. Пожалуйста, держитесь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram не могут подключиться к мессенджеру из-за масштабного отключения электричества в окрестностях Амстердама. Сбой затронул пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также России и СНГ.