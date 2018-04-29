12:49, 29 апреля 2018

В Telegram сообщили о восстановлении работы мессенджера

Теги:  Общество  интернет  сбой  россия

Инженеры Telegram работают над восстановлением оборудования после сбоя. Как сообщила команда мессенджера, доступ к сервису начал восстанавливаться в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Подача электроэнергии восстановлена.

Доступ к Telegram начал восстанавливаться. Подача электроэнергии возобновлена. Об этом сообщила команда мессенджера в Twitter.

"Теперь наш Еврокластер снова получает электроэнергию. Все инженеры работают на месте, чтобы восстановить оборудование после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ. Пожалуйста, держитесь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram не могут подключиться к мессенджеру из-за масштабного отключения электричества в окрестностях Амстердама. Сбой затронул пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также России и СНГ.

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