В Telegram сообщили о восстановлении работы мессенджера

Доступ к Telegram начал восстанавливаться. Подача электроэнергии возобновлена. Об этом сообщила команда мессенджера в Twitter.

Our Eurocluster finally got the power back. All engineers are on deck working hard to restore the equipment after the outage. Telegram is coming back to the affected users in Europe, Middle East and the CIS. Please hang on!