Лидер оппозиции Армении заявил об отсутствии угрозы отношениям Москвы и Еревана

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Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заверил депутатов Госдумы в отсутствии угрозы российско-армянским отношениям в связи с ситуацией Армении.

Отношениям России и Армении ничего не угрожает. По данным агентства "РИА Новости", об этом депутатам Госдумы сообщил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.

"Мы провели сегодня беседу с депутатами Государственной думы. У них были вопросы, мы на них ответили. Основным посылом было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает", - сказал он.