Как избежать укуса энцефалитного клеща

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Тревожные новости от Роспотребнадзора на этой неделе переполошили горожан. Сотрудники Центрального НИИ эпидемиологии сообщили, что вирус клещевого энцефалита впервые обнаружен на территории московских лесопарков - конкретно в Крылатском. Зараза эта - крайне опасная. Если инфицированный клещ укусит человека, и вовремя не будут приняты меры, а эффективное лечение существует, возможны самые печальные последствия вплоть до летального исхода.

Москвичи в панике – всех напугала новость о нашествии энцефалитных клещей, рассказал "ТВ Центр". Впервые они добрались до столицы и облюбовали западный округ. В лесопарке между Рублевским шоссе, Осенней и Крылатской улицами эпидемиологи зафиксировали очаг. Эта пугающая информация, как оказалось, лишь отчасти соответствует действительности.

"В 2017 году на территории данного лесопарка к женщине присосался клещ. Она его сдала в институт эпидемиологии. При исследовании этого клеща, в клеще был обнаружен вирус клещевого энцефалита", - рассказала врио начальника отдела надзора за особо опасными инфекциями и дезинфекционной деятельностью управления Роспотребнадзора по Москве Елена Таныгина.

Еще один пострадавший оказался в больнице годом ранее. Благо каждому была вовремя оказана медицинская помощь. В противном случае последствия могли быть печальными. Вирус поражает нервную систему. Болезнь сопровождается лихорадкой, судорогами и спутанностью сознания. В тяжелых случаях – парэз, отек мозга и даже летальный исход. С августа прошлого года район Крылатское под особым контролем. В сезон активности клещей – постоянный мониторинг. Раз в неделю паразитов отлавливают и отправляют в лабораторию.

"По результатам исследования клещей, зараженных ВКЭ не обнаружено. В одном клеще был обнаружен клещевой боррелиоз", - пояснила Таныгина.

Действительно, столичные клещи – в основном носители боррелиоза. Первый и самый очевидный признак того, что заражение уже произошло – темно красное кольцо вокруг места укуса. В этом случае единственно правильное решение – сразу обратиться к врачу.

"Боррелиоз вылечить довольно легко. Для этого достаточно пропить, естественно под руководством врача-инфекциониста, доксициклин", - сказала старший научный сотрудник ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии, кандидат биологических наук Марина Федорова.

Энцефалитные клещи, утверждают паразитологи, все пришлые. Путешествуют на грызунах или по воздуху – на птицах. Возможно даже из Подмосковья, где Дмитровский и Талдомский районы признаны эндемичными. То есть там, в течение пяти и более лет регистрируются больные клещевым энцефалитом. В списке неблагонадежных Тверская, Ярославская и Костромская области. Тем не менее, Москве, настаивают специалисты, присваивать эндемичный статус рано.

"Клеща энцефалитного на территории Москвы мы не регистрировали. Привозных случаев было 14", - отметила Таныгина.

Участки, где выявляют инфицированных паразитов, обрабатывают с особой тщательностью и каждый месяц.

"Это специальный препарат для уничтожения клещей и вредных насекомых. Он не опасен для людей и теплокровных животных вообще. Он действует мгновенно на насекомых, которые находятся на поверхности. Действие продолжается порядка 1,5-2 месяцев", - пояснил дезинсектор Даниил Волков.

На особом учете столичного Роспотребнадзора более 60 "зеленых" зон. Они регулярно обследуются и обрабатываются. К слову, медики советуют – если укусил клещ, обязательно отнести его в лабораторию. Как сделала автор видеоблога. Во время загородного отдыха ее малыш подхватил клеща. После извлечения паразита отправили в лабораторию, чтобы точно знать – заразен он или нет. Чтобы не испытывать судьбу, лучше заранее подстраховаться.

Позаботиться о вакцинации нужно как минимум за 1,5 месяца до выезда на пикники, дачу или в эндемичные районы.

"Курс вакцинации состоит из двух прививок. Сначала делается первая прививка, через месяц – вторая. И на выработку иммунитета нужно еще 14 дней. Для москвичей вакцинация бесплатна", - рассказала заместитель главного врача Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова.

Как ни странно, можно еще и застраховаться. Все крупные страховые компании предлагают такой полис. И хотя клещей это не отпугнет, зато даст возможность быстро получить медицинскую помощь.

"Страховка от укуса клеща. Называется она "Клещевой энцефалит". Она покрывает все разновидности известных на сегодня заболеваний, связанных с этим укусом. Лимит покрытия достаточно высокий – это 1 миллион рублей. Годовая стоимость полиса составляет от 180 до 580 рублей в год", - пояснила замдиректора Департамента медицинского страхования Ираида Корецкая.

Впрочем, до страхового случая желательно не доводить. Специалисты уверяют, неприятную близость с клещами можно избежать, если соблюдать ряд элементарных правил. Глухая плотная одежда. Высокие сапоги и, конечно же, репелленты. Лучше всего использовать акарицидные средства, они не только отпугивают, но и уничтожают опасных паразитов.

Марина Глебова, Александр Ивановский и Максим Сидоренко, "ТВ Центр"