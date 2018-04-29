Хуснуллин рассказал о будущем московского метрополитена

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Текущий год в столице можно назвать годом метро - будут открыты 24 новые станции, часть из которых уже запущена. О том, когда метро "приедет" в Рассказовку и других транспортных перспективах Марат Хуснуллин рассказал в эксклюзивном интервью "Московской неделе".

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью программе "Московская неделя" на канале "ТВ Центр" рассказал о развитии московского метро.

- Мы с вами находимся на станции "Рассказовка", и самый главный, наверное, вопрос, который мучает сейчас всех, кто живёт на юго-западе Москвы, это когда же всё-таки откроется этот участок Калининско-Солнцевской линии, когда вот здесь поедут первые поезда с пассажирами?

- Мы надеемся, что в начале лета мы поедем уже с пассажирами. Этот участок, он очень длинный, большой по протяжённости. Если говорить об этой станции, то она готова уже на 98%, есть уже начальник станции, метрополитен принимает помещения, она уже, видите, в таком очень хорошем состоянии. Другие станции в более скажем пока "отставшем" состоянии. Потому что позже строились, были определённые ограничения. Но пускать можно только целиком всю линию. У нас есть две такие напряжённые станции – это станции "Солнцево" и "Терёшково". Там готовность меньше, чем здесь. Мы сейчас мобилизуем силы, организуем дополнительную ночную смену, для того чтобы летом уже полноценно поехать. У нас есть вопрос соединительной ветки между депо и линией. У нас, к сожалению, произошло так, что произошла авария – сломался тоннелепроходческий щит, сейчас мы его с глубины в 25 метров достаём, пытаемся заменить на другой. И вот это, конечно, приводит к определённым сбоям. Но в целом, я могу сказать, что линия, она готова.

- Станции метро в Москве всегда были не просто транспортным объектом, но и некой достопримечательностью. Даже на этой ветке есть крайне необычные станции. В будущем, когда вы будете проектировать и строить станции на других ветках, будут использоваться всё-таки типовые проекты в целях экономии, или каждая будет, тем не менее, уникальной?

- Мы в целом снизили стоимость строительства метро на 25-30%. Когда дошёл вопрос до отделки станций, здесь, конечно, мэр принял принципиальное решение, сказал что: "Ребята - у нас метро самое красивое в мире, и мы вот эту марку самого красивого метро в мире мы не должны терять". Поэтому мы несмотря на то, что снизили стоимость строительства, мы практически каждую станцию индивидуально. Если, например, говорить о станции "Рассказовка", так как это конечная станция, название "Рассказовка", рядом у нас относительно недалеко посёлок писателей находится. Поэтому станция – был проведён конкурс – и было такое предложено оригинальное решение, что практически все стены станции – это, по сути, библиотека. Это многотомники известных российских писателей. А на входе в станцию, вы видели, имена известных российских, русских писателей. И вот это прямо ассоциируется полностью со словом "Рассказовка".

- Такая литературная станция.

- Да, литературная.

- Строительство продолжается не только под землёй, я знаю, что сейчас заканчивается этап реконструкции моста через Москва-реку.

- В Мнёвниковской пойме.

- Крылатское! Как там сейчас? В какой стадии работы на других участках Северо-Западной хорды?

- В этом году она будет практически вся завершена. Вот тот мост, о котором вы говорите, через Москву-реку, он фактически уже построен. Там осталось чуть-чуть сделать благоустройство, сделать примыкание к улице Нижние Мневники, и фактически закончить работу по улице Мневники и дальше в сторону Рублёвского шоссе. У нас была долгая задержка с согласованием перехода через канал имени Москвы, через шлюз, потому что шлюз построен очень давно. И мы провели огромное количество изысканий, чтобы посмотреть, не повлияет ли дорога на шлюз. Не повлияет, всё нормально. Мы получили все заключения. Поэтому ещё один будет построен мост. Но он не мешает сегодня работать Северо-Западной хорде полноценно. Там есть мост, он просто несколько уже ненормативного, значит, состояния, но он позволяет работать. Поэтому к концу года Северо-Западная хорда будет завершена.