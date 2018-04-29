В России началось строительство Курской АЭС-2

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В России началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2. Как сообщила пресс-служба Росэнергоатома, 29 апреля в фундаментную плиту реакторного здания были уложены первые кубометры бетона. Мощность энергоблока должна составить 1255 МВт.

В России началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу концерна "Росэнергоатом".

"Двадцать девятого апреля 2018 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт", - говорится в сообщении.