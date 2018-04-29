В Москве из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

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В Москве 30 апреля из-за сильного ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, порывы ветра в понедельник будут достигать 17 метров в секунду.

В Москве 30 апреля из-за сильного ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник пройдет небольшой дождь. Днем также возможен умеренный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днем - 20-22 градуса. Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 метров в секунду.

Повышенный уровень погодной опасности также будет действовать на территории Калужской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Липецкой и Орловской областей.