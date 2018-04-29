Хоккеисты сборной России одержали первую победу под руководством нового тренера

Теги: Спорт чехия хоккей россия

Российские хоккеисты обыграли чехов в заключительном матче Шведских хоккейных игр в рамках Евротура. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной России.

Российские хоккеисты одержали первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьева. Об этом сообщил ТАСС.

Заключительный матч Шведских хоккейных игр против сборной Чехии прошел на арене "Ховет" в Стокгольме и завершился со счетом 4:2 в пользу россиян. Забитыми шайбами с составе российской команды отметились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев и Никита Сошников, у чешской команды отличились Дмитрий Яшкин и Филип Хытил.

Ранее под руководством Варобьева, сменившего на посту главного тренера Олега Знарка, российская сборная проиграла трижды на чешском этапе Евротура и дважды в рамках Шведских хоккейных игр. В настоящее время Россия с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице Евротура.