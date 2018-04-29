Помпео рассказал о цели своей встречи с Ким Чен Ыном
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что целью его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном было обсуждение механизма денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, его задачей была подготовка основы для встречи президента США Дональда Трампа с главой Северной Кореи.
Госсекретарь США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить механизм денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы американской дипломатии.
"У меня было задание - заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что мы понимаем, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать вещи, которые имеют наибольшее значение", - сказал Помпео.
Госсекретарь отметил, что его задание заключалось в обсуждении с Ким Чен Ыном "проверяемого механизма денуклеаризации", а также ситуации с американскими гражданами, содержащимися под стражей. По словам Помпео, США будут вести переговоры с КНДР совсем иначе, чем это было ранее.
"Мы обяжем предпринять необратимые шаги, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута. Мы не примем слова и обещания, мы будем смотреть за шагами и действиями. До этих пор мы будем сохранять кампанию по оказанию давления", - сказал он.
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