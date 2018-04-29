Оппозиция Армении назвала условия отказа от блокирования дорог

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Оппозиция Армении откажется от блокирования дорог и улиц, если будет достигнута договоренность по кандидатуре премьер-министра. Как заявил лидер оппозиции Никол Пашинян, акции и митинги не являются самоцелью.

Оппозиция Армении разблокирует дороги и улицы, если будет достигнута договоренность по кандидатуре премьер-министра. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на лидера протестующих Никола Пашиняна.

"Существует требование - избрать премьером кандидата от народа, и дороги закрываются для достижения этой цель. Если цель достигается, есть четкие договоренности, то, возможно, дороги блокироваться не будут", - сказал он.

Своего кандидата на пост премьера отказались выдвигать все фракции армянского парламента кроме "Елк" (Исход), которую возглавляет Пашинян. Для избрания оппозиционному кандидату нужно набрать 53 голоса из 105. Таким образом, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии.

"Наши акции будут исходить из оценки ситуации, ни одна акция - не самоцель. Митинги в любом случае будут, и 1 мая (в день выборов премьера в парламенте) мы выведем людей на улицы, чтобы праздновать их победу", - подчеркнул Пашинян.