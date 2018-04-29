Собянин: Новыми маршрутами сети "Магистраль" пользуются уже 540 тысяч человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время маршруты сети "Магистраль" перевозят 540 тысяч человек ежедневно. По его словам, в основном сетью пользуются экономически активные пассажиры.

Новыми маршрутами сети "Магистраль" пользуются 540 тысяч пассажиров в день. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"До открытия маршрутной сети "Магистраль" наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тысяч пассажиров в день. Сейчас новыми маршрутами пользуются уже 540 тысяч человек. И это в основном экономически активные пассажиры", - написал он.

Сеть маршрутов наземного транспорта "Магистраль" соединяет центр города, проспекты и окраины. Первая очередь сети стартовала в 2016 году. Вторая очередь запустилась в октябре 2017 года.

