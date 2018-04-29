Житель Подмосковья открыл стрельбу в магазине из-за отказа продать алкоголь

Теги: мвд нападение Происшествие подмосковье

В подмосковном Волоколамске местный житель ранил в ногу из ружья продавщицу магазина, отказавшуюся продавать ему алкоголь. У нападавшего произошел конфликт с мужем пострадавшей, в результате которого оба получили ранения различной степени тяжести. Все участники конфликта находятся в больнице.

Житель подмосковного Волоколамска выстрелил в ногу продавщице, отказавшейся продать ему алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Московской области.

"Установлено, что 42-летний местный житель, будучи в нетрезвом виде взял с собой обрез охотничьего ружья и пошёл в близлежащий магазин за спиртными напитками. Там злоумышленник, угрожая вышеуказанным оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное. Получив отказ, он выстрелил ей в ногу", - говорится в сообщении.

После этого у нападавшего произошел конфликт с 53-летним супругом продавщицы, в результате которого оба получили ранения различной степени тяжести. Все участники конфликта доставлены в больницу, зачинщик взят под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.