Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Зенитом"
Теги: Спорт футбол цска зенит россия чемпионат
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с петербургским "Зенитом" в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. ЦСКА с 50 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице, "Зенит" с 50 очками - на четвертом.
Матч 28-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА - "Зенит" завершился ничьей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".
Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 0:0.
ЦСКА с 52 очками занимает третью строчку в турнирной таблице, "Зенит" с 50 очками - четвертую. На втором месте "Спартак" с 51 очком. Лидирует в чемпионате московский "Локомотив", на счету которого 57 очков. Свой матч 28-го тура железнодорожники проведут в понедельник против "Краснодара".