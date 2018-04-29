Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Зенитом"

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Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с петербургским "Зенитом" в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. ЦСКА с 50 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице, "Зенит" с 50 очками - на четвертом.