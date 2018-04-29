Москва обвинила Лондон в использовании прессы для дискредитации России

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В посольстве России в Лондоне заявили, что британское правительство активно использует прессу для дискредитации России. В диппредставительстве считают, что таким образом Британия хочет получить поддержку перед предстоящими 3 мая выборами.

Британское правительство активно использует прессу для дискредитации России. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Лондоне.

"Можно сделать вывод, что российская тематика используется правящей британской элитой исключительно во внутриполитических целях. Демонизация России укладывается в общую антироссийскую линию правительства консерваторов, которая была зафиксирована в концепции национальной безопасности, а затем подтверждена в "банкетной речи" Терезы Мэй и многочисленных выступлениях Бориса Джонсона в парламенте. Следует отметить, что не все в Великобритании разделяют такой подход, именно поэтому нынешнее правительство активно использует прессу для дискредитации России, пытаясь получить поддержку населения", - говорится в сообщении.

Таким образом в диппредставительстве прокомментировали публикацию в издании Sunday Times о влиянии российских ботов на предстоящие в Британии выборы, запланированные на 3 мая. Представитель посольства назвал публикацию несерьезной с точки зрения логики.

"Обратили внимание на эти материалы, опубликованные накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая. Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз", - говорится в сообщении посольства.

В представительстве России напомнили о недавних приписывании нашей стране поддержки Brexit. В Лондоне считали, что Москва таким образом пытается дестабилизировать ситуацию в Великобритании. В посольстве подобные предположения назвали глупостью.

"При этом обращает на себя внимание также упорное нежелание Лондона обсуждать с Москвой вопросы кибербезопасности по официальным каналам, как это было предложено министру иностранных дел Джонсону на встрече с Сергеем Лавровым в декабре 2017 года. И это понятно. Если за стол переговоров сядут специалисты, то и разговор у них будет серьёзным и предметным, а к такой беседе Великобритания очевидно не готова", - говорится в сообщении.