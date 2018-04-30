В ТиНАО мужчина в ходе ссоры убил собутыльника

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В Новой Москве в ходе пьяной ссоры мужчина убил своего собутыльника. Инцидент произошел в строительной бытовке в поселении Рязановское. Подозреваемый задержан.

Мужчина убил собутыльника в ходе пьяной ссоры в Новой Москве. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в строительной бытовке в селе Остафьево поселения Рязановское. Прибывшие на место полицейские обнаружили там тело мужчины 1991 года рождения.

"Сотрудниками полиции был задержан и доставлен в отделение мужчина 1960 года рождения, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков в строительной бытовке, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, неустановленным предметом причинил своему знакомому ранение, от которого последний скончался", - рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы подтвердили факт обнаружения тела. Кроме того, там подтвердили задержание подозреваемого.