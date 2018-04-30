В Приморском крае похоронили погибшего в годы ВОВ красноармейца

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В Приморском крае сотни людей простились с красноармейцем Тимофеем Степановым, который погиб во время Великой Отечественной войны. В 42-м году он принимал участие в боевой операции, которая позже позволила нашим войскам снять блокаду Ленинграда. Но домой, где его ждали жена и две дочери, Степанов уже не вернулся. Спустя 76 лет останки солдата были найдены поисковым отрядом.

Совместный портрет Тимофея Степанова с супругой Аксинией – единственное, что осталось у дочек в память об отце, рассказал "ТВ Центр". Когда младшего сержанта Степанова осенью 41-го призвали на фронт, Валентине Тимофеевне было пять лет, ее сестре Марии – всего три года.

Из села Березовка Красноярского края Тимофея Степанова в составе 378-й стрелковой дивизии 59-й армии направили на Волховский фронт. Красноармеец принимал участие в Любанской операции. Она оказала существенную поддержку защитникам Ленинграда и позволила советским войскам позже осуществить снятие блокады. Но вернуться с того поля боя живым удалось далеко не всем.

"Я помню, дед матери сказал не сразу. И потом только. Она так плакала", - рассказала дочь Тимофея Степанова Валентина Моисеева.

Сестры не виделись больше 30 лет. Валентина переехала в Приморье, Мария – осталась в Красноярском крае. Но событие, в которое они даже и не верили, вновь объединило семью. Спустя 76 лет прах красноармейца Тимофея Степанова доставили в Приморье. В селе Чкаловское проживает большинство его родственников. Здесь же было решено провести и церемонию захоронения.

Останки поисковый отряд обнаружил на предполагаемом поле сражения, в нескольких километрах от Невы. Опознать солдата удалось благодаря его личным вещам.

Перевязочный пакет, учетный лист и награду "За верность присяге" передали в руки дочерям. Родственники не могли сдержать слез. На прощальную церемонию пришли почти все жители села. Под залпы караула прах Тимофея Степанова захоронили на местном кладбище.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край