Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

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За прошедшие сутки спасатели ликвидировали природные пожары на территории более 150 тысяч гектаров. Но ситуация в Приморье по-прежнему сложная. На время майских праздников МЧС усиливает патрулирование. Людям напомнили об опасности разведения костров в лесу и на дачных участках.

Только в Амурской области огнём сейчас охвачено около 50 тысяч гектаров, рассказал "ТВ Центр". К тушению привлечены силы Авиалесохраны и МЧС – это свыше трех с половиной тысяч сотрудников.

Пожарные продолжают вести борьбу с огнём и в свой профессиональный праздник, он отмечается 30 апреля. Сотрудников и ветеранов службы поздравил Владимир Путин. Президент отметил необходимость укрепления кадрового состава и внедрения новейших систем предупреждения и пожаротушения.