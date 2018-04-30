Ночью по Сирии были нанесены новые ракетные удары

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Этой ночью по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на военный источник, массированным атакам подверглись позиции правительственных войск в окрестностях населённых пунктов Хама и Алеппо.

Несколько снарядов разорвались недалеко от международного аэропорта в пригороде северной столицы, рассказал "ТВ Центр". Это вторая по величине воздушная гавань Сирии.

Прицельный огонь вёлся по складам с вооружением. На одном из них начался крупный пожар. Кто стоит за нападением, пока неизвестно. Это уже вторая атака на территорию арабской республики за последние две недели. 14 апреля без санкции Совбеза ООН совместный удар по Сирии нанесли США, Великобритания и Франция.