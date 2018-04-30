Евросоюз готовится ответить США на повышение пошлин

Евросоюз готовит ответные меры в отношении американской экономики. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Великобритании и Франции. Уже во вторник в США вступят в силу новые пошлины на ввоз стали и алюминия. Под угрозой импорт и других европейских товаров.

Когда неистовые объятия президента Макрона и холодные поцелуи канцлерин Меркель оказались неубедительными, в ход пошла старая добрая телефонная дипломатия. Берлин, Париж и Лондон готовят Трампу тройной удар, рассказал "ТВ Центр".

"Лидеры были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС и что ЕС в противном случае должен быть готов решительно защищать свои интересы в рамках международных правил торговли", - говорится в совместном заявлении стран.

Уже с завтрашнего дня в силу вступают американские пошлины на ввоз металлов. Сталь – 25%, алюминий будет облагаться 10% сбором. На самом деле президент Трамп ввел пошлины еще в марте, но тогда главным адресатом этих мер стал Китай. Для европейских партнёров любезно сделали исключение. Ненадолго. Союзники на грани торговой войны, уверены аналитики. Антироссийские санкции, принятые Вашингтоном, больно ударили по европейскому бизнесу, а теперь еще и новый виток экономического противостояния.

"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты — мотоциклы, бурбон и джинсы", - заявил председатель Еврокомисси Жан-Клод Юнкер.

Под угрозой, впрочем, могут оказаться и американские IT-гиганты, но на такой ответный шаг Брюссель вряд ли решится. "Мастер сделок" Трамп хочет, чтобы союзники стали более сговорчивыми при решении ряда вопросов. Вот и теперь им предлагается альтернативный вариант: ввозите меньше на 10% и никаких пошлин.

"Администрация Дональда Трампа просит Европу, Канаду и других союзников ввести квоты в обмен на освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые вступают в действие 1 мая. "Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", - говорится в материале агентства Bloomberg.

Европа перед непростым выбором. Даже в таинственном исчезновении саженца дуба с лужайки Белого дома многие увидели намёк. Подарок французского президента торжественно высадили на прошлой неделе. Дерево должно было символизировать дружбу двух стран. Саженец нашли! Его, оказывается, вполне "логично", забрали на фитосанитарный контроль. Дуб пообещали вернуть. Но, дружба дружбой, а бизнес, как показала практика – врозь.

Матвей Шестаков, Андрей Грис, "ТВ Центр"