Ряд улиц в центре Москвы перекроют во время празднования 1 мая

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Важная информация для автомобилистов. В центре Москвы перекроют ряд улиц в связи празднованием 1 мая и проведением массовых демонстраций.

С 6:30 до окончания мероприятий будут перекрыты Москворецкая и Кремлёвская набережные, Васильевский спуск, улицы Ильинка, Варварка, рассказал "ТВ Центр". С 09:00 до окончания мероприятий: участок Тверской от улицы Охотный Ряд до Пушкинской площади, улица Моховая от Воздвиженки до Тверской улицы, улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. С 13:00 до окончания митинга: улица Заморёнова, участок улицы Трёхгорный Вал.

С половины седьмого и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по Москворецкой и Кремлёвской набережным, Васильевскому спуску, улицам Ильинка и Варварка. Затем с девяти утра и до завершения торжественного шествия будет ограничено движение по Тверской от Охотного ряда до Пушкинской площади. Помимо этого частично закроют улицы Моховая и Охотный ряд. Еще один торжественный митинг состоится на улице Заморёнова и на Трёхгорном Валу