Легендарная студия "Ленфильм" отмечает столетие

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Знаковая дата в истории отечественного кинематографа. Легендарный Ленфильм отмечает юбилей. За сто лет там сняли более полутора тысяч лент, многие из них вошли в золотые коллекции мирового кино. Свою работу студия не прекращала даже в годы войны. "Полосатый рейс", "Золушка", "Человек-амфибия" и другие фильмы любят зрители всех поколений.

Как бы далеко не шагнули вперед цифровые технологии, главные принципы озвучивания фильмов неизменны, отметил "ТВ Центр". Сергей Фигнер работает на киностудии почти полвека. Говорит, самая богатая электронная фонотека уступает по своим возможностям его рабочему столу. Все эти чашечки, коробочки и другие мелочи нужны для того, чтобы синтезировать живые звуки.

Самый первый фильм, созданный петроградским кинокомитетом ровно сто лет назад был немым. Заказ нового правительства. Автор сценария – первый нарком просвещения молодой страны, Анатолий Луначарский. Кинокартина называется "Уплотнение", посвящена новому социальному явлению – коммунальным квартирам.

Свое знаменитое название "Ленфильм" киностудия получит только в 1934-м, после выхода на экраны культового приключенческого боевика "Чапаев". Через несколько лет появляется "Петр Первый". Творческий коллектив "Ленфильма" не прекратил работать и в войну, в эвакуации, в Алма-Ате. Там создается романтическая военная драма "Небесный тихоход". Спустя всего два года после победы на экраны выходит такая добрая и красивая сказка, что ее до сих пор с удовольствием пересматривает вот уже четвертое поколение.

Самый волшебный реквизит всеми любимой "Золушки". Она конечно не хрустальная, она выполнена из пластика. 32 размер – такая миниатюрная ножка была у актрисы Янины Жеймо, сыгравшей главную героиню.

Костюмы и реквизит – это отдельная история киностудии. За 100 лет – полторы тысячи художественных фильмов. В костюмерных более 300 тысяч предметов, любой музей позавидует. Все это – собственный пошив, эскизы своих художников. Где-то даже коллективное творчество. Например, во время съемок "Человека-Амфибии", вся группа изобретала, как сделать костюм для Ихтиандра, чтобы он одинаково блестел и воде и на суше.

Советское кино никогда не было богатым, говорят ветераны Ленфильма. И с чем действительно повезло, так это с мебелью. Очень помогла революция: роскошные гарнитуры из особняков не самой высшей петербургской знати отправляли не в музеи, а в архивы киношников.

Бюро из сериала про Шерлока Холмса – в нем злодей хранил свои компроматы. В этом году в честь столетнего юбилея киностудия впервые примет участие в проекте "Ночь музеев". 19 мая посетители смогут своими глазами увидеть, как в павильонах создаются декорации к новым фильмам.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт- Петербург