У берегов Турции завершилась глубоководная укладка первой нитки "Турецкого потока"

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Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершилась у черноморского побережья Турции.

Глубоководная укладка морского участка первой нитки "Турецкого потока" завершилась у берегов Турции. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на управление информации "Газпрома".

"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", - сказал глава компании Алексей Миллер.



Средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 километра в день. Максимальная производительность в 5,6 километра в сутки была достигнута в феврале дважды.