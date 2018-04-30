МЧС обнаружило нарушения в каждом втором ТЦ

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Министерство по чрезвычайным ситуациям обнаружило серьезные нарушения в каждом втором торговом центре. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, многие из ТЦ уже построены с явными нарушениями. С 1 мая во всех торговых центрах начнутся учения.

В каждом втором торговом центре в России есть серьезные нарушения. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова.

"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", - сказал он.

По его словам, многие торговые центры уже построены с явными нарушениями. Пучков отметил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, чтобы отработать действия персонала и администрации объектов при возникновении пожаров. Также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения, а также состояние эвакуационных выходов.

"Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок", - подчеркнул министр.

Пучков призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только в торговых центрах, но и на других объектах, в том числе в подъездах жилых домов.