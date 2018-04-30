В Британии назначен новый министр внутренних дел

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Саджид Джавид стал новым министром внутренних дел Великобритании. Ранее он занимал пост главы Министерства по делам регионов. Бывшая глава МВД Эмбер Радд подала в отставку в воскресенье из-за намеренного введения в заблуждение депутатов парламента по наличию целевых показателей по выдворению нелегалов.