В Британии назначен новый министр внутренних дел
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Саджид Джавид стал новым министром внутренних дел Великобритании. Ранее он занимал пост главы Министерства по делам регионов. Бывшая глава МВД Эмбер Радд подала в отставку в воскресенье из-за намеренного введения в заблуждение депутатов парламента по наличию целевых показателей по выдворению нелегалов.
Новым министром внутренних дел Великобритании стал Саджид Джавид. Об этом сообщается в Twitter британского премьер-министра.
Sajid Javid MP @SajidJavid becomes Secretary of State for the @UKHomeOffice— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 30 апреля 2018 г.
"Саджид Джавид становится министром внутренних дел", - говорится в сообщении.
Ранее Джавид возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления. Он сменил на посту главы МВД Эмбер Радд. Она подала в отставку в воскресенье после того, как преднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных мигрантов.